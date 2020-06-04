نادي الطلبة : الدوري ولد ميتا .. والغاؤه كان بضغط من الاندية



اكدت ادارة نادي الطلبة الرياضي،:" ان الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ولد ميتاً ومستواه الفني ضعيف".



وقال نائب رئيس النادي محمد الهاشمي في تصريح صحفي :" ان الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة كانت مع استئناف الدوري، لكن اصرار اغلب الاندية على الالغاء دفع رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان الى اعلان الغاء المسابقة ".



واضاف :" ان الدوري ولد ميتاُ ومستواه الفني ضعيف ، لذلك من الطبيعي ان يتم الغاؤه للمصلحة الصحية"، مشيراً الى :" ان البطولة التنشيطية هي بطولة اختيارية وليست اجبارية ولن يتم خلالها تحديد بطل للدوري ".



وكانت الهيئة التطبيعية قد قررت امس الغاء الدوري الممتاز لهذا الموسم ، وحددت العاشر من شهر ايلول موعدا لانطلاق بطولة الموسم المقبل ، تسبقها بطولة تنشيطية تنطلق في العاشر من آب.



