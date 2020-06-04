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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 04 حزيران 2020 04:21 م

نادي الطلبة : الدوري ولد ميتا .. والغاؤه كان بضغط من الاندية

نادي الطلبة


اكدت ادارة نادي الطلبة الرياضي،:"  ان الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ولد ميتاً ومستواه الفني ضعيف".

وقال نائب رئيس  النادي محمد الهاشمي في تصريح  صحفي :" ان  الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة كانت مع استئناف الدوري، لكن اصرار اغلب الاندية على الالغاء دفع رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان الى اعلان الغاء المسابقة ".

واضاف :" ان الدوري ولد ميتاُ ومستواه الفني ضعيف ، لذلك من الطبيعي ان يتم الغاؤه  للمصلحة الصحية"، مشيراً  الى :" ان البطولة التنشيطية هي بطولة اختيارية وليست اجبارية ولن يتم خلالها تحديد بطل للدوري ".

وكانت الهيئة التطبيعية قد قررت امس  الغاء الدوري الممتاز لهذا الموسم ، وحددت العاشر من شهر ايلول موعدا لانطلاق بطولة الموسم المقبل ، تسبقها بطولة تنشيطية تنطلق في العاشر من آب.

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