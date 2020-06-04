طلبة الكليات والمعاهد العراقية يتخرجون " الكترونيا"

ضمن اجراءات السلامة الوقائية لمواجهة تفشي وباء كورونا ، بادر طلبة المراحل المنتهيـة في الجامعات والمعاهد الى تنظيم احتفالات تخرج الكترونيـة ايذانا بانتهاء سنواتهم الدراسية.



وضجت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بمئات اللقطات المصورة وبوسترات التخرج الجامعيـة لطلاب وطالبات المراحل المنتهية مؤطرة بصورهم الشخصية ، في خطوة غير مسبوقة لم تألفها الجامعات والمعاهد الحكومية والاهلية في العراق ، والتي اعتاد طلبتها تنظيم كرنفالات تخرج سنوية بالازياء التنكرية ، يعقبهـا التقاط صور جماعية بزي التخرج الرسمي ورمي القبعات واقامة حفلات غنائية خارج اروقة الجامعات بحضور عوائلهم .



وكانت وزارة التعليم العالي قررت مؤخرا اجراء الامتحانات النهائية لطلبة الجامعات والمعاهد الحكومية والاهلية على وفق نظام التعليم الالكتروني .