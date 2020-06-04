مساعدات طبية جديدة من الصحة العالمية تصل الى العراق قريبا

اعلنت منظمة الصحة العالميَّة عن قرب وصول مساعدات طبية جديدة الى العراق خلال الفترة المقبلة لمواجهة وباء كورونا بقيمة 3,6 مليون دولار.



وقال رئيس فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور وائل حتاحت في تصريح صحفي :" ان المساعدات الطبيَّة تشمل نحو 176 ألف (psr) المستخدمة في عمليات فحص وكشف الحالات المصابة بفيروس كورونا، و50 ألف عدة مخبريَّة لعزل الفيروس و90 ألف جهاز لنقل العينات, ومليونين و500 ألف (ppe) و بدلات واقية واقنعة وأحذية طبية و88 سريراً طبياً و100 شاشة مراقبة للأشخاص المصابين, فضلاً عن أجهزة تركيز الاوكسجين".



واوضح :" ان تلك المساعدات الطبية ستقدم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وبشكلٍ متتابع"، لافتاً الى :" ان اغلاق المطارات وتوقف حركة النقل في الكثير من بلدان منطقة الشرق الأوسط، أحدثا تأخيراً في ايصال الشحنات الأولى من التجهيزات والتي كان من المقرر أنْ تصل خلال شهر أيار الماضي".