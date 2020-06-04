"سائرون" يوضح حقيقة موقفه بشأن المرشح لحقيبة النفط



نفى تحالف " سائرون" اتهامه بالتدخل او فرض شخصية محددة بعينها لحقيبة النفط، مؤكدا انه ،كقوة سياسية رئيسة ، يجب ان يكون له رأي في كل قضية ومنها تسمية وزراء الكابينة الوزارية ، الا انه لن يمارس الضغط وفرض ارادته على القوى السياسية الاخرى .



وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي في تصريح صحفي :" ان اتهام تحالف "سائرون" بالتدخل في مفاوضات نواب البصرة في فرض ارادته بتسمية شخصية محددة بعينها لوزارة النفط ، اتهام باطل ولاصحة له".



واضاف المسعودي :" ان نواب التحالف في محافظة البصرة احرار في اختيار وطرح وجهات النظر بشأن تسمية شخصية بصرية لحقيبة النفط ، ولايوجد اي املاء عليهم من قبل قيادة التحالف ".



وأشار الى :" ان "سائرون" ، كقوة رئيسة في العملية السياسية ،يجب ان يكون له رأي في كل قضية ، ومنها تسمية وزراء الكابينة الوزارية ، ويلتزم برأي الاكثرية حتى وان كان مخالفا لما يراه ".