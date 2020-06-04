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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 04 حزيران 2020 04:08 م

لجنة نيابية تحدد موعدا اخيرا لبقاء القوات الاجنبية في العراق

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اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية ، عن تشكيل لجنة حكومية لاعادة دراسة الاتفاقية الامنية مع واشنطن ، مبينة :" ان القوى السياسية اتفقت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة انهاء الوجود الاجنبي داخل الاراضي العراقية ".

وقال عضو اللجنة  بدر الزيادي في تصريح صحفي :" ان توصيات مجلس النواب ملزمة للحكومة، وان جميع القوى السياسية اتفقت مع رئيس الوزراء على حفظ السيادة العراقية وعدم السماح للطيران الاجنبي باختراق الاجواء العراقية دون اي مبرر ".

واشار الزيادي الى :" ان  العراق يمتلك طائرات حربية ، وهذه الطائرات بحاجة الى مدربين في الوقت الراهن ، على ان لايزيد عدد المدربين عن الحاجة الفعلية اذا ارتأت الحكومة التعاقد معهم ".

واوضح :" ان اللجنة ليس لديها مانع في بقاء بعض المدربين داخل العراق ، باشراف القيادة العامة للقوات المسلحة ، ولن تسمح ببقاء اي قوات اجنبية فترة اطول داخل الاراضي العراقية بعد ٢٠ حزيران".

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