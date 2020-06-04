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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 04 حزيران 2020 03:58 م

هل تحلحل موقف الديمقراطي الكردستاني من الاصرار على فؤاد حسين ؟

فؤاد حسين


اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني  استعداده لطرح بديل لمرشحه لحقيبة الخارجية فؤاد حسين ، بحال الاصرار على  رفضه .

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي  طعمة اللهيبي في تصريح مقتضب :" ان  الحزب متمسك  بمرشحه فؤاد حسين لحقيبة الخارجية ، لكن سيكون هناك بديل في حال الاصرار على عدم تمريره"، دون ان يذكر اسم البديل المحتمل .

يذكر ان الحزب الديمقراطي الكردستاني مصر على مرشحه للخارجية فؤاد حسين ، الامر الذي جوبه باصرار مقابل على رفضه من قبل اغلب الكتل البرلمانية باعتباره وزيرا سابقا في حكومة عبد المهدي المستقيلة من ناحية ، ولوجود مؤشرات فساد واستغلاله منصب وزير المالية الذي كان يشغله لامداد اقليم كردستان بالاموال دون علم الحكومة من ناحية اخرى ..

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