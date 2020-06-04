هل تحلحل موقف الديمقراطي الكردستاني من الاصرار على فؤاد حسين ؟



اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني استعداده لطرح بديل لمرشحه لحقيبة الخارجية فؤاد حسين ، بحال الاصرار على رفضه .



وقال النائب عن الحزب الديمقراطي طعمة اللهيبي في تصريح مقتضب :" ان الحزب متمسك بمرشحه فؤاد حسين لحقيبة الخارجية ، لكن سيكون هناك بديل في حال الاصرار على عدم تمريره"، دون ان يذكر اسم البديل المحتمل .



يذكر ان الحزب الديمقراطي الكردستاني مصر على مرشحه للخارجية فؤاد حسين ، الامر الذي جوبه باصرار مقابل على رفضه من قبل اغلب الكتل البرلمانية باعتباره وزيرا سابقا في حكومة عبد المهدي المستقيلة من ناحية ، ولوجود مؤشرات فساد واستغلاله منصب وزير المالية الذي كان يشغله لامداد اقليم كردستان بالاموال دون علم الحكومة من ناحية اخرى ..