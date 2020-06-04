مسؤول كبير يحذر من انهيار النظام الصحي بسبب كورونا

حذر مسؤول كبير بوزارة الصحة يحذر من انهيار النظام الصحي في البلاد بسبب كورونا.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير، إن النظام الصحي حاليا تحت السيطرة لكنْ لدينا تخوف من تزايد أعداد الإصابات بشكل تصاعدي يوميا.. الأيام المقبلة ستشهد تضاعف أعداد الإصابات بما ينذر بانهيار النظام الصحي وعدم القدرة على استيعابها".

وأردف المسؤول أن الفرق الوزارية المشكلة لمتابعة إجراءات الحظر لم تجد أي آثار للحظر الشامل في المناطق ذات الإصابات العالية، لافتا إلى أن المواطنين في المناطق الشعبية غير ملتزمين بإجراءات الحظر.

وأعلنت وزارة الصحة ، الثلاثاء، تسجيل 519 إصابة جديدة و20 حالة وفاة ما يمثل ارتفاعا قياسيا للحالات على أساس يومي منذ بدء التفشي في البلاد.

وتمثل هذه الحصيلة اليومية أكبر عدد للإصابات الجديدة بالفيروس منذ ظهور التفشي في العراق.