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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 04 حزيران 2020 02:20 م

مسؤول بالصحة يحذر من انهيار النظام الصحي في العراق

كورونا-بديالى
مسؤول بالصحة يحذر من انهيار النظام الصحي في العراق




حذر مدير عام دائرة الصحة العامة، رياض عبد الأمير من انهيار النظام الصحي، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كوورنا، فيما أشار إلى أن الفرق الوزارية لم تجد أي آثار للحظر الشامل في المناطق ذات الإصابات العالية.

وقال عبد الأمير  إن "النظام الصحي، حاليا، تحت السيطرة لكن لدينا تخوفا من تزايد أعداد الإصابات بشكل تصاعدي يوميا"، داعيا "الجميع إلى المبادرة بخطى سريعة لاحتواء الوباء.
 
وأضاف، أن "المواطنين في  المناطق الشعبية غير ملتزمين بإجراءات الحظر؛ غلق الأسواق والمقاهي والمطاعم، علاوة على التجمعات والاختلاط الكبير.
 
وأوضح أن "الأيام المقبلة ستشهد تضاعف أعداد الإصابات، وبما ينذر بانهيار النظام الصحي وعدم القدرة على استيعاب أعداد الإصابات، عندها ستزداد الوفيات.
وبيّن أن الفرق الوزارية المشكلة، لمتابعة إجراءات الحظر، لم تجد أي آثار للحظر الشامل في المناطق ذات الإصابات العالية
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