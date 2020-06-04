الزراعة النيابية تطالب بمنح الفلاح مايستحقه لديمومة الاكتفاء الذاتي









طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، ، الجهات الحكومية المعنية بمنح المزارع والفلاح مايستحقه لديمومة الاكتفاء الذاتي.

وقال الشمري في بيان صحفي ، ان “الفترة الحالية التي يمر بها البلد حساسة وحرجة تتطلب مد يد العون لكل إنجاز محلي في الزراعة والقطاعات التي توفر إيرادات إضافية للدولة.

واضاف الشمري ان “الوصول لحالة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي هذا الظرف الصعب امر كبير يسجل للفلاح والمزارع والذي تجاوز الصعاب من أجل الوصول لهذا الإنتاج الكبير.

ودعا الجهات الحكومية الى “سرعة استلام المحاصيل الاستراتيجية من حنطة وشعير وعدم وضع شروط معينة تؤثر بالسلب على الإنتاج وتؤخر لدفع المستحقات