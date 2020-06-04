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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 04 حزيران 2020 01:32 م

كتلة كردية : تمرير مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة سيتم ضمن سلـة واحدة

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كتلة كردية : تمرير مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة سيتم ضمن سلـة واحدة



اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ان الحقائب الوزارية الشاغرة  ستمرر ضمن سلة واحدة  مشيرة  الى وجود تنسيق مشترك بين رئيس الوزراء مع الكتل السياسية لاختيار المرشحين وفق معايير واضحة .

 وقال  النائب  بشار الكيكي ،  ان "كافة  الاحتمالات واردة في امكانية عقد جلسة استكمال الكابينة الوزارية  ، ومن الممكن ان يطلب رئيس الوزراء تحديد موعد التصويت على منح الثقة لاستكمال كابينته الوزارية حال الاتفاق على تسمية المرشحيـن السبعـة المتبقين للحقائب الشاغرة  "، مشيرا الى ان " مجلس النواب جاهز ومستعد لعقد جلساته بالحد الممكن في ظل الظروف الصحية الصعبة ، لتمرير القرارات والتشريعات التي يتفق عليها رؤساء الكتل بمافيها استكمال الكابينة الوزارية ".


واضاف ان " المكون الكردي راض عن التشكيلة الحكومية الجديدة ، وتمرير مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة  سيتم ضمن سلة واحدة ، لوجود تنسيق مشترك لرئيس الوزراء مع الكتل السياسية حول الية ومعايير اختيار المرشحين الجدد "، مبينا ان " استكمال الحكومة يتوقف على استعداد رئيس الوزراء والبرلمان لمنح الثقة للوزراء السبعة المتبقين ".
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