مقتل واصابة اربعة فلاحين في هجوم شنه داعش شمال شرق بعقوبة







اعلن مصدر امني مقتل ثلاثة فلاحين واصابة رابع في هجوم شنه داعش شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .



وقال المصدر ان تنظيم داعش شن هجوما على على قرية الاصلاح ضمن ريف جلولاء شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن مقتل ثلاثة فلاحين وجرح رابع من عائلة واحدة .