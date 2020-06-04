مقتل واصابة اربعة فلاحين في هجوم شنه داعش شمال شرق بعقوبة

اعلن مصدر امني مقتل ثلاثة فلاحين واصابة رابع في هجوم شنه داعش شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى . وقال المصدر ان تنظيم داعش شن هجوما على على قرية الاصلاح ضمن ريف جلولاء شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن مقتل ثلاثة فلاحين وجرح رابع من عائلة واحدة . Copy أخبار متعلقة اصابة شرطيين بهجوم لداعش شمال شرق بعقوبة مقتل واصابة خمسة من الشرطة في هجوم شنه تنظيم داعش على نقطة امنية شمال شرق بعقوبة مقتل واصابة خمسة من ميليشيا الحشد في هجوم لداعش شمال شرق بعقوبة مقتل جندي بالجيش بهجوم لداعش الإرهابي في تكريت مقتل 40 من عناصر قوات الأسد وجرح 80 آخرين في هجوم مسلح بإدلب مقتل وإصابة أربعة من عناصر الحشد في هجوم لداعش شمال شرق بعقوبة