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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 04 حزيران 2020 01:07 م

للاعتذار من اهلها .. وزير الدفاع يصل الى الانبار

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وصل الى  الانبار ظهر اليوم وزير الدفاع جمعة عناد في زيارة على ما يبدو انها للاعتذار من اهلها بعد ان  اتهمهم بالارهاب.

وكان وزير الدفاع فال في مقابلة تلفزيونية ان 80 بالمائة من الارهابيين هم من المناطق الغربية.
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