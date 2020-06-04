للاعتذار من اهلها .. وزير الدفاع يصل الى الانبار



وصل الى الانبار ظهر اليوم وزير الدفاع جمعة عناد في زيارة على ما يبدو انها للاعتذار من اهلها بعد ان اتهمهم بالارهاب.



وكان وزير الدفاع فال في مقابلة تلفزيونية ان 80 بالمائة من الارهابيين هم من المناطق الغربية.