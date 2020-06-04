للاعتذار من اهلها .. وزير الدفاع يصل الى الانبار

وصل الى الانبار ظهر اليوم وزير الدفاع جمعة عناد في زيارة على ما يبدو انها للاعتذار من اهلها بعد ان اتهمهم بالارهاب. وكان وزير الدفاع فال في مقابلة تلفزيونية ان 80 بالمائة من الارهابيين هم من المناطق الغربية. Copy أخبار متعلقة مجموعة اسئلة من مجلس عشائر الانبار لوزير الدفاع .. عليه الاجابة عنها كتل سياسية تضغط على الكاظمي.. وصالح يدعو إلى حكومة تراعي حقوق جميع المكونات طاقم عسكري أمريكي برئاسة معاون وزير الدفاع يصل إلى قاعدة عين الأسد مصدر بوزارة الدفاع : 68 مليار دينار رواتب منتسبي البيشمركة شهريا الحرس الثوري الإيراني يفشل في إيصال قمر إلى مداره الفضائي عاجل| وزير الخارجية الاردني يصل الى بغداد