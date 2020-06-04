إئتلاف الوطنية يؤكد دعمه للحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة





أكد إئتلاف الوطنية دعمه للحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، لان داعش وقوى الإرهاب والتطرف سيطال بقاءها وضررها.



وقال الإئتلاف في بيان:" انه تجري احاديث تارة بالعلن وتارة أخرى بالهمس عن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة ولكن لم تتقدم الجهات القيادية المعنية بوجهات نظرها الى مجلس النواب والسلطة التنفيذية في البلاد تتضمن رؤية قيادة السلطة لهذا الحوار، ونحن في ائتلاف الوطنية نقدر مشغولية القادة بجائحة كورونا وكذلك بالجانب المالي والاقتصادي المليء بالمشاكل، فضلا عن الجانب الأمني بعد عمليات داعش الأخيرة للأسف".



وأضاف:" ان ائتلاف الوطنية تدارس مع كوادره ضرورة ان نبين وجهة نظرنا للقيادة العراقية - ان رغبت- لكي لا نؤاخذ لعدم مشاركتنا في اجتماعات القيادات السياسية ذلك لان الحضور مشروط برئيس الائتلاف".



ورأت الوطنية:" ان الاتفاقية الاستراتيجية لابد منها لان داعش وقوى الإرهاب والتطرف سيطول بقاؤها وضررها، كما ان الجيش العراقي لايمتلك القدرة والعدد والتسليح والتجهيز والدعم الكافي، ولا الأجهزة الاستخبارية مؤهلة لمثل هذه المعارك، لذا لابد ان تكون لنا علاقات جيدة مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمساعدة العراق في حالة تعرض البلاد للخطر، لان العراق مصدر رئيس في مواجهة الارهاب، والحوار مطلوب ان كان استراتيجيا او لا، لكن هذا لايعني عدم اقرار وتثبيت مبادئ وقواعد الاشتباك، وهي قواعد يجب ان تحظى ايضاً بموافقة مجلس النواب الموقر، الذي لابد ان يوافق ايضاً على الحوار ومخرجاته، والا لن يكون نافذاً لان الحكومة الحالية هي مؤقتة".



واشارت الوطنية الى بعض النقاط عن قواعد الاشتباك وهي ، تحديد عديد القوات التي تتواجد على ارض العراق ونوعيتها بالإضافة الى تحديد أماكن تواجدها ودورية الاستبدال وفق رؤية عسكرية وامنية و تحديد أماكن معسكراتها ونوعيات تسليحها".



وكشفت الوطنية ايضا عن تحديد وجودها - نوعاً وكماً واستمراراً- سنوياً في شهر معين يتفق عليه من قِبل مجلس النواب ومجلس الوزراء.



ودعت الى تشكيل لجنة عليا من رؤساء الكتل السياسية وبعض القوى الوطنية المؤثرة تجتمع دورياً بالقائد العام للقوات المسلحة ويوكل اليها القرار السياسي.