العراق في البطولة العربية للشطرنج .. "اون لاين"



يشارك العراق في البطولة العربية المفتوحة للشطرنج التي ستنطلق اعتباراً من اليوم الخميس الى جانب 19 دولة ، عبر " اون لاين " برعاية الاتحاد العربي باللعبة ضمن نشاطه لمحاربة فايروس كورونا المستجد.



وذكر مصدر في اتحاد الشطرنج :" ستشهد البطولة تواجد أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من المنتخبات العربية التي اعلنت عن مشاركتها الرسمية ، حيث تم استعراض اجراءات تسجيل اللاعبين واللاعبات العرب في البطولة والمراحل التي ستشهد المنافسات والتي تقرّر أن تقام على ثلاث مراحل نظراً للعدد الكبير الذي تم اعتماده من قبل اللجنة المنظمة " .



اضاف انه :" تقرّر أن تقام البطولة من 11 مرحلة ، حيث تم تشكيل العديد من اللجان الخاصة التي باشرت عملها ، بحكم أنها أول بطولة تجري تحت مظلة الاتحاد العربي بالشطرنج في ظل تواصل انتشار فايروس كورونا ".



ف.ا