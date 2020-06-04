ماذا قالت ادارة نادي الشرطة عن الغاء الدوري

علقت ادارة نادي الشرطة على قرار اتحاد الكرة الغاء منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/ 2020.
وقال عضو ادارة النادي عدي الربيعي في تصريح صحفي :" ان قرار الغاء دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي ، قرار شجاع وجيد من الهيئة التطبيعية ، لان الامر لا مناص منه".
واوضح :" ان الهيئة التطبيعية مطالبة الآن بوضع خطط وستراتيجيات للموسم المقبل، حيث يجب ان يتم انطلاقه بصورة صحيحة وان يكون الدوري جيدا ، دون تخبطات ليصب في مصلحة المنتخبات الوطنية ".
يذكر ان الهيئة التطبيعية باتحاد الكرة قررت امس الغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي ، وحددت العاشر من شهر ايلول المقبل موعداً لانطلاق الدوري للموسم الجديد.
ف.ا