ماذا قالت ادارة نادي الشرطة عن الغاء الدوري



علقت ادارة نادي الشرطة على قرار اتحاد الكرة الغاء منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/ 2020.



وقال عضو ادارة النادي عدي الربيعي في تصريح صحفي :" ان قرار الغاء دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي ، قرار شجاع وجيد من الهيئة التطبيعية ، لان الامر لا مناص منه".



واوضح :" ان الهيئة التطبيعية مطالبة الآن بوضع خطط وستراتيجيات للموسم المقبل، حيث يجب ان يتم انطلاقه بصورة صحيحة وان يكون الدوري جيدا ، دون تخبطات ليصب في مصلحة المنتخبات الوطنية ".



يذكر ان الهيئة التطبيعية باتحاد الكرة قررت امس الغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي ، وحددت العاشر من شهر ايلول المقبل موعداً لانطلاق الدوري للموسم الجديد.



ف.ا

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