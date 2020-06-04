بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 04 حزيران 2020
آخر الأخبار
العراق في البطولة العربية للشطرنج .. "اون لاين" ماذا قالت ادارة نادي الشرطة عن الغاء الدوري نائب عن كربلاء : هذه خسائر القطاع السياحي في المحافظة نائب عن النجف : نتائج التحقيق بضياع الحنطة .. الاسبوع المقبل خبير اقتصادي : عجز الموازنة "اكذوبة" .. الفساد سبب الازمة المالية الشيوعي العراقي يلمح الى تواطؤ مع مسلحين هاجموا دور ناشطين في بابل تواقيع نيابية لادراج تعديل قانون التقاعد بجلسة السبت بدعة جديدة ..الحكيم والعبادي يسعيان لتزعم "قوى الاعتدال" في البرلمان !! الصحة: لم نصل بعد الى العزل المنزلي المباشرة بصرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 04 حزيران 2020 11:43 ص

ماذا قالت ادارة نادي الشرطة عن الغاء الدوري

نادي الشرطة العراقي

علقت ادارة نادي الشرطة على قرار اتحاد الكرة الغاء منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/ 2020.

وقال عضو ادارة النادي عدي الربيعي في تصريح صحفي :" ان قرار الغاء دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي ،  قرار شجاع وجيد من الهيئة التطبيعية ، لان الامر لا مناص منه".

واوضح :" ان الهيئة التطبيعية مطالبة الآن بوضع خطط وستراتيجيات للموسم المقبل، حيث يجب ان يتم انطلاقه بصورة صحيحة وان يكون الدوري جيدا ،  دون تخبطات ليصب في مصلحة المنتخبات الوطنية ".

يذكر ان الهيئة التطبيعية باتحاد الكرة قررت امس الغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي ، وحددت العاشر من شهر ايلول المقبل موعداً لانطلاق الدوري للموسم الجديد.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
شطرنج

العراق في البطولة العربية للشطرنج .. "اون لاين" 04 حزيران 2020 11:49 ص

رياض-المسعودي (1)

نائب عن كربلاء : هذه خسائر القطاع السياحي في المحافظة 04 حزيران 2020 11:39 ص

الازمة المالية

خبير اقتصادي : عجز الموازنة "اكذوبة" .. الفساد سبب الازمة المالية 04 حزيران 2020 11:34 ص

كورونا

الصحة: لم نصل بعد الى العزل المنزلي 04 حزيران 2020 10:54 ص

مصرف-الرافدين-3

المباشرة بصرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية 04 حزيران 2020 10:50 ص

الكهرباء في العراق

حركة رافضون: نرفض المناورات الإيرانية الرامية لاستمرار التحكم بمسار الطاقة الكهربائية في العراق 04 حزيران 2020 10:37 ص

تظاهرات ساحة التحرير

معتصمو التحرير يحذرون القوات الأمنية من اقتحام ساحة الحبوبي في ذي قار 04 حزيران 2020 10:34 ص

التربية

التربية توضح آلية إضافة 10 درجات لمراحل التعليم غير المنتهية 04 حزيران 2020 10:23 ص

التعليقات