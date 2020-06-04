نائب عن كربلاء : هذه خسائر القطاع السياحي في المحافظة



كشف النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي، عن حجم خسائر القطاع السياحي في المحافظة ، منذ اندلاع التظاهرات في تشرين الاول الماضي وصولا الى جائحة كورونا ..



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان القطاع السياحي في كربلاء خسر 120 مليار دينار على أقل تقدير ، بسبب التظاهرات التي اثرت بشكل كبير على السياحة الدينية ، وصولا الى حظر التجوال والاجراءات الاحترازية التي فرضت بسبب جائحة كورونا ".



واوضح :" ان كربلاء خسرت ما نسبته 98% من وارداتها السياحية المتأتية من الفنادق والمحال التجارية والمولات وساحات وقوف السيارات والاسواق والمطاعم "، مبينا :" ان التظاهرات وكورونا خلفت خسائر كبيرة، بعد ان تعطل اكثر من 450 فندقا، وقرابة 10 الاف عامل ".



ف.ا