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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 04 حزيران 2020 11:39 ص

نائب عن كربلاء : هذه خسائر القطاع السياحي في المحافظة

رياض-المسعودي (1)

كشف النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي، عن حجم خسائر القطاع السياحي  في المحافظة  ، منذ اندلاع التظاهرات في تشرين الاول  الماضي وصولا الى جائحة كورونا ..

وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان القطاع  السياحي في كربلاء خسر 120 مليار دينار على أقل تقدير ، بسبب التظاهرات التي اثرت بشكل كبير  على السياحة الدينية ،  وصولا الى حظر التجوال والاجراءات الاحترازية التي فرضت بسبب جائحة كورونا ".

واوضح :" ان كربلاء خسرت ما نسبته 98% من وارداتها السياحية المتأتية من الفنادق والمحال التجارية والمولات وساحات وقوف السيارات والاسواق والمطاعم "، مبينا :" ان التظاهرات وكورونا خلفت خسائر كبيرة، بعد ان تعطل اكثر من 450 فندقا، وقرابة 10 الاف عامل ".

ف.ا
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