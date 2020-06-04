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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 04 حزيران 2020 11:38 ص

نائب عن النجف : نتائج التحقيق بضياع الحنطة .. الاسبوع المقبل

فاضل الفتلاوي

حدد النائب عن محافظة النجف فاضل الفتلاوي، بداية الاسبوع المقبل  موعدا لاعلان النتائج التحقيقية بشأن ضياع اكثر من 700 طن من الحنطة في المحافظة.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان لجنة تقصي الحقائق مستمرة في عملها بالبحث عن سبب ضياع اكثر من 700 طن من محصول الحنطة في سايلو الكوفة" ، مبينا :" ان بداية الاسبوع المقبل ستكون موعدا لاعلان النتائج الاخيرة  للتحقيق  بسرقة او ضياع كميات كبيرة من الحنطة".

وعن  الحرائق في حقول الحنطة  اوضح :" ان اغلب تلك الحرائق هي عرضية ولم يقف خلفها الفلاح ، كما تدعي بعض الجهات عبر وسائل الاعلام "، مؤكدا :" ان الاكثر تضررا من الحرائق هو الفلاح ، والتعويض الذي يصرف له ليس بمستوى المساحة المزروعة ".

وكشفت هيئة النزاهة في وقت سابق ، عن وجود نقص في الحنطة في  مخازن سايلو النجف الافقي، يصل الى اكثر من (750) طناً، بقيمة تتجاوز (400) مليون دينار.

ف.ا
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