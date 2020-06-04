خبير اقتصادي : عجز الموازنة "اكذوبة" .. الفساد سبب الازمة المالية



وصف الخبير الاقتصادي محمد عطية الساعدي العجز في الموازنة بانه "اكذوبة" ، مبينا :" ان الفساد والهدر وسوء التخطيط هي السبب الحقيقي في الازمة المالية، لافتا الى ان اكثر من 20 مليار دولار تذهب سنويا الى اقل من 100 الف شخص.



وقال الساعدي في تصريح صحفي :" ان ثلثي الميزانية السنوية التشغيلية تصرف لاقل من 250 الف شخص بشكل مخالف للقانون".



واضاف :" ان اكثر من عشرين مليار دولار تذهب سنويا الى اقل من مئة الف شخص يتقاضى بعضهم تسع رواتب، يضاف الى ذلك مليارات الدولارات تصرف كمخصصات اضافية الى ذوي الدرجات الخاصة بما فيها الرئاسات ".



ودعا الساعدي الحكومة الى مراجعة سلم الرواتب وتحقيق العدالة في توزيع الرواتب على الموظفين والغاء الاموال الطائلة التي تمنح للمسؤولين كمنافع اجتماعية ، والقضاء على الفساد في المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك، بدلا من تهديد الموظف البسيط باقتطاع نسبة من راتبه لسد العجز المزعوم في الموازنة .



ف.ا