بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 04 حزيران 2020
آخر الأخبار
العراق في البطولة العربية للشطرنج .. "اون لاين" ماذا قالت ادارة نادي الشرطة عن الغاء الدوري نائب عن كربلاء : هذه خسائر القطاع السياحي في المحافظة نائب عن النجف : نتائج التحقيق بضياع الحنطة .. الاسبوع المقبل خبير اقتصادي : عجز الموازنة "اكذوبة" .. الفساد سبب الازمة المالية الشيوعي العراقي يلمح الى تواطؤ مع مسلحين هاجموا دور ناشطين في بابل تواقيع نيابية لادراج تعديل قانون التقاعد بجلسة السبت بدعة جديدة ..الحكيم والعبادي يسعيان لتزعم "قوى الاعتدال" في البرلمان !! الصحة: لم نصل بعد الى العزل المنزلي المباشرة بصرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 04 حزيران 2020 11:34 ص

خبير اقتصادي : عجز الموازنة "اكذوبة" .. الفساد سبب الازمة المالية

الازمة المالية

وصف الخبير الاقتصادي محمد عطية الساعدي العجز في الموازنة بانه "اكذوبة"  ، مبينا :" ان الفساد والهدر وسوء التخطيط هي السبب الحقيقي في الازمة المالية، لافتا الى ان اكثر من 20 مليار دولار تذهب سنويا الى اقل من 100 الف شخص.

وقال الساعدي في تصريح صحفي :" ان ثلثي الميزانية السنوية التشغيلية تصرف لاقل من 250 الف شخص بشكل مخالف للقانون".

واضاف :" ان اكثر من عشرين مليار دولار تذهب سنويا الى اقل من مئة الف شخص يتقاضى بعضهم تسع رواتب، يضاف الى ذلك مليارات الدولارات تصرف كمخصصات اضافية الى ذوي الدرجات الخاصة بما فيها الرئاسات ".

ودعا  الساعدي الحكومة الى مراجعة سلم الرواتب وتحقيق العدالة في توزيع الرواتب على الموظفين والغاء الاموال الطائلة التي تمنح للمسؤولين كمنافع اجتماعية ، والقضاء على الفساد في المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك،  بدلا من تهديد الموظف البسيط باقتطاع نسبة من راتبه لسد العجز المزعوم في الموازنة .

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
شطرنج

العراق في البطولة العربية للشطرنج .. "اون لاين" 04 حزيران 2020 11:49 ص

نادي الشرطة العراقي

ماذا قالت ادارة نادي الشرطة عن الغاء الدوري 04 حزيران 2020 11:43 ص

رياض-المسعودي (1)

نائب عن كربلاء : هذه خسائر القطاع السياحي في المحافظة 04 حزيران 2020 11:39 ص

كورونا

الصحة: لم نصل بعد الى العزل المنزلي 04 حزيران 2020 10:54 ص

مصرف-الرافدين-3

المباشرة بصرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية 04 حزيران 2020 10:50 ص

الكهرباء في العراق

حركة رافضون: نرفض المناورات الإيرانية الرامية لاستمرار التحكم بمسار الطاقة الكهربائية في العراق 04 حزيران 2020 10:37 ص

تظاهرات ساحة التحرير

معتصمو التحرير يحذرون القوات الأمنية من اقتحام ساحة الحبوبي في ذي قار 04 حزيران 2020 10:34 ص

التربية

التربية توضح آلية إضافة 10 درجات لمراحل التعليم غير المنتهية 04 حزيران 2020 10:23 ص

التعليقات