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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 04 حزيران 2020 11:26 ص

تواقيع نيابية لادراج تعديل قانون التقاعد بجلسة السبت

النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار عباس عليوي

اعلن النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي عن  جمع اكثر من 200 توقيع نيابي لادراج تعديل قانون التقاعد وتثبيت محاضري التربية وعقود الكهرباء ضمن جدول اعمال جلسة السبت المقبل.

وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان اكثر من 200 نائب وقعوا على وثيقة لادراج تعديل قانون التقاعد وتثبيت محاضري التربية وعقود الكهرباء ضمن جدول اعمال جلسة السبت المقبل".

 واضاف :" ان قانون التقاعد يحمل نوعا من المظلومية بحق شريحة من الموظفين يجب تعديلها".

واوضح :" ان جلسة السبت المقبل ستناقش تعديل قانون التقاعد الموحد بما يتناسب مع الاستحقاق الوظيفي"، مبينا :" ان البرلمان يولي اهتماما  كبيرا لقانون التقاعد وتمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 ". 

ف.ا
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