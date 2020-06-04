بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 04 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 04 حزيران 2020 11:23 ص

إصابة 4 أشخاص بالرصاص في لندن

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أصيب 4 أشخاص بالرصاص شمالي لندن، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء.
وذكرت الشرطة البريطانية في بيان، أن 4 أشخاص، منهم 3 بالغين وطفل، أصيبوا بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى.
وأضاف البيان أنه لم يتم اعتقال أحد حتى الآن، فيما تم فتح تحقيق في الحادث.
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