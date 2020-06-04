إصابة 4 أشخاص بالرصاص في لندن



أصيب 4 أشخاص بالرصاص شمالي لندن، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء.

وذكرت الشرطة البريطانية في بيان، أن 4 أشخاص، منهم 3 بالغين وطفل، أصيبوا بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف البيان أنه لم يتم اعتقال أحد حتى الآن، فيما تم فتح تحقيق في الحادث.