إصابة 4 أشخاص بالرصاص في لندن

أصيب 4 أشخاص بالرصاص شمالي لندن، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء. وذكرت الشرطة البريطانية في بيان، أن 4 أشخاص، منهم 3 بالغين وطفل، أصيبوا بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى. وأضاف البيان أنه لم يتم اعتقال أحد حتى الآن، فيما تم فتح تحقيق في الحادث. Copy أخبار متعلقة الكاظمي يحسم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة .. والسير الذاتية تصل البرلمان خلال 48 ساعة عضو بخلية الازمة : اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻄﺮ جدا خلية الازمة :ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ خلية الازمة :ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ الكعبي : العراق مازال في دائرة خطر كورونا لمواجهة الانخفاض المفاجئ .. سعران للنفط في الموازنة