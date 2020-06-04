بدعة جديدة ..الحكيم والعبادي يسعيان لتزعم "قوى الاعتدال" في البرلمان !!

اكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة رحيم العبودي ، ان كتلا وأحزابا سياسية تقترب من اعلان تحالف برلماني جديد ، يمثل "قوى الاعتدال" لاعداد التشريعات والقوانين المختلف عليها ضمانًا لطرحها على البرلمان والتصويت عليها.



وقال العبودي في تصريح صحفي :" يقود هذا الحراك كل من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، بمشاركة ثمانية أحزاب اخرى تمتلك عددا من المقاعد في مجلس النواب"، مبينا :" ان هذه الاطراف تعقد اجتماعات شبه يومية لتحديد اسم هذا التحالف الجديد ومهامه لما تبقى من الدورة البرلمانية" .



واوضح :" ان الهدف من وراء تشكيل هذا التحالف البرلماني الجديد هو اعطاء قوى الاعتدال صوتا أعلى داخل مجلس النواب"، مشيرا الى :" ان الحوارات والاجتماعات لتشكيل هذا التحالف بدأت قبل شهر تقريبا".



واضاف العبودي :" ان الكتل المتبنية لتشكيل هذا التحالف البرلماني تعمل حاليا لرسم ملامح التجمع البرلماني الجديد وإعلانه خلال الأسبوعين المقبلين"، لافتا الى :" ان تيار الحكمة هو صاحب المبادرة في تشكيل هذا التحالف ".

ف.ا