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الخميس, 04 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 04 حزيران 2020 11:22 ص

بدعة جديدة ..الحكيم والعبادي يسعيان لتزعم "قوى الاعتدال" في البرلمان !!

العبادي-الحكيم

اكد  عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة رحيم العبودي ، ان كتلا وأحزابا سياسية  تقترب من اعلان تحالف برلماني جديد ، يمثل "قوى الاعتدال" لاعداد  التشريعات والقوانين المختلف عليها ضمانًا لطرحها على البرلمان والتصويت عليها.

وقال العبودي في تصريح صحفي :" يقود هذا الحراك كل من تيار الحكمة  بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي،  بمشاركة ثمانية أحزاب اخرى تمتلك عددا من المقاعد في مجلس النواب"، مبينا :" ان هذه الاطراف  تعقد اجتماعات شبه يومية لتحديد اسم هذا التحالف الجديد ومهامه لما تبقى من الدورة البرلمانية" .

واوضح :" ان الهدف من وراء تشكيل  هذا التحالف البرلماني الجديد هو اعطاء قوى الاعتدال صوتا أعلى داخل مجلس النواب"، مشيرا الى :" ان الحوارات والاجتماعات لتشكيل هذا التحالف بدأت قبل شهر تقريبا". 

واضاف العبودي :" ان الكتل المتبنية لتشكيل هذا التحالف البرلماني تعمل حاليا لرسم ملامح التجمع البرلماني الجديد وإعلانه خلال الأسبوعين المقبلين"، لافتا الى :" ان تيار الحكمة هو صاحب المبادرة في تشكيل هذا التحالف ".

ف.ا

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