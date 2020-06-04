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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 04 حزيران 2020 11:18 ص

قتلوا 1500 إيرانيا في ثورة البنزين .. فائزة رفسنجاني لنظام طهران : إدانتكم لمقتل فلويد مثيرة للسخرية

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شنت الناشطة السياسية ”فائزة“ ابنة أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الأسبق الراحل لمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، هجوما على النظام في طهران على خلفية موقفه من مقتل المواطن الأمريكي من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد.
وقالت فائزة هاشمي في حديث لقناة ”بي بي سي“ البريطانية، موجهة كلامها للنظام الإيراني: ”إذا كنتم تهتمون بقتل شخص ما (جورج فلويد)، كيف قتلتم 1500شخصا“ في إشارة للاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر الماضي على خلفية رفع أسعار البنزين.
وأضافت: ”إنه أمر لا يصدق ومضحك“.
وأكدت أن ”قتل رجل أسود على يد الشرطة الأمريكية والقمع العنيف للاحتجاجات هناك أمر مروع ويجب إدانته، لكن من غير المعقول والسخرية أن تكون الإدانة من هؤلاء في إيران، لأنهم قاموا بعمل أسوأ من الحكومة الأمريكية“.
وجاءت تصريحات فائزة هاشمي ردا على ما قاله المرشد علي خامنئي، في خطاب تلفزيوني له أن ”أمريكا اليوم في وضع متزلزل وما يحدث في ولاياتها هو كشف للحقائق“.
وقال خامنئي في خطابه، بمناسبة الذكرى الـ31 لرحيل قائد الثورة الإيرانية روح الله الخميني، إن ”ما قام به الشرطي الأمريكي يجسد طبيعة النظام الأمريكي“، مبينا أن ”الأمريكيين يقتلون شعبهم ولا يعتذرون عما يرتكبونه من جرائم“، وذلك حسب وكالة ”مهر“ الإيرانية.
وكشف عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد والرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، مجتبى ذو النور، الاثنين الماضي، عن مقتل 230 شخصا خلال الاحتجاجات التي اندلعت منتصف نوفمبر الماضي في إيران بسبب رفع أسعار الوقود.


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