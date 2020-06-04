وجهان لعملة واحدة.. داعش يشعل آبار النفط بدير الزور .. وقوات النظام السوري تحرق المحاصيل الزراعية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خلايا تابعة لتنظيم ”داعش“ الإرهابي شنت هجوماً على بئر ”الأزرق“، التابع لحقل ”التنك“ النفطي في بادية ريف دير الزور الشرقي، وأضرمت النيران في آبار النفط والصهاريج.

وذكر المرصد أن عناصر تنظيم ”داعش“ اعتدوا بالضرب على التجار والعاملين في آبار النفط بالمنطقة، كما طالبوا المستثمرين بضرورة دفع الزكاة لهم.

وكان المرصد السوري قد رصد في 31 مايو الماضي اعتقال ”قوات سوريا الديمقراطية“ الكردية عنصرا سابقا في تنظيم ”داعش“ بمدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن اعتقال العنصر جاء على خلفية قيامه بجمع أموال الزكاة من المواطنين لصالح خلايا ”داعش“ النشطة في المنطقة.

وشهدت الساعات الأخيرة توتراً أمنياً بين عناصر من ”هيئة تحرير الشام“ من جهة، وآخرين من فصيل ”حراس الدين“، بعد أن اعتقلت الأولى عنصراً من الأخيرة وأحالته إلى محكمة ”جسر الشغور“، أثناء جمعه للزكاة بحجة دعم العاملين في ”التدشيم“، في حين توجه عناصر من تنظيم ”حراس الدين“ إلى المخفر لإخراجه بالقوة.

ويتهم مزارعون ”هيئة تحرير الشام“ بسرقة محاصيل المزارعين من زيت وحبوب وغيرها، وفرض ضرائب لا طاقة للمواطنين بها، إضافة إلى حرق المحاصيل خلال الأيام السابقة، بحسب المرصد.



حرائق النظام

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الحكومة السورية افتعلت عدداً من الحرائق في مناطق عدة من أرياف إدلب وحلب وحماة خلال الأيام القليلة الماضية، لسهولة رصد المنطقة وخوفاً من عمليات تسلل للفصائل إلى مواقعها.

ونشب حريق كبير في ريف ”سراقب“ الشرقي والمناطق القريبة من نقاط التماس مع الفصائل، كما اندلع حريق في منطقة ”سهل الغاب“ في ريف حماة الشمالي الغربي، حيث ساعدت القنوات المائية على توقف تمدده إلى المناطق المجاورة.

وكانت حرائق كبيرة قد نشبت في بلدات ”معرشورين“ و“معرشمارين“ و“تلمنس“ و“الغدفة“ و“معصران“ الواقعة في ريف ”معرة النعمان“، إضافة إلى قرى في ريف إدلب الجنوبي.

وفي ريف حلب الغربي اندلعت عدة حرائق في ”كفرحلب“ و“ميزناز“ جراء استهداف حصادة كانت تجني المحصول بالقرب من مناطق سيطرة قوات النظام.

ورصد المرصد السوري احتراق المحاصيل الزراعية في كل من ”كرناز“ و“اللطامنة“ و“كفرزيتا“ و“المغير“ و“كفرنبودة“ و“الحماميات“ و“الزلاقيات“ وصولاً إلى أطراف ”مورك“ و“لطمين“ شمال حماة، وقرى في ناحية ”الحمراء“ و“عطشان“ في الريف الشرقي من محافظة حماة.



