الصحة: لم نصل بعد الى العزل المنزلي



أكدت وزارة الصحة والبيئة أنها لم تصل بعد إلى تطبيق العزل المنزلي لمصابي كورونا، على الرغم من ارتفاع أعدادهم خلال الآونة الاخيرة.



وقال مدير دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة رياض الحلفي في تصريح صحفي "ان نسبة الوعي المجتمعي بشأن مخاطر كورونا ارتفعت في بعض المناطق، اذ عند شعور المريض بأعراض الفيروس يتوجه الى المستشفى لعمل الفحوصات والتحاليل للتأكد من اصابته، وهذا الامر سمح بعلاج الكثير من الحالات بسهولة ما تسبب بارتفاع معدلات الشفاء وهذا امر مهم، عكس ما كان يحدث سابقا، حيث كان الكثير منهم يحجمون عن الذهاب الى المستشفى ويتناولون أدوية قد تفاقم حالتهم ما تسبب بحدوث العديد من الوفيات.



واضاف ان المستشفيات ما زالت قادرة على استيعاب الارتفاع الحالي بعدد الإصابات، ولم نصل بعد إلى هذه المرحلة،" مبينا ان "المصابين الجدد يقابلهم اخراج آخرين متماثلين للشفاء ما يسمح بتوفير اسرة للأعداد الجديدة.



وتابع الحلفي ان الوزارة تراعي في مسألة اخضاع المصاب للعزل المنزلي شروطا عدة تركز على أن تكون لديه ظروف وإمكانية لانجاح العزل، اما في حال تعذر ذلك فيتم عزله في المستشفى.



ف.ا