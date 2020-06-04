نائب: اسلوب رئاسة البرلمان بادارة الجلسات فاشل وعليها تغيير طريقتها



انتقد النائب جواد الموسوي، ادارة رئاسة مجلس النواب لجلسات المجلس.



وقال الموسوي في بيان ان "اسلوب رئاسة مجلس النواب فاشل وغير منتج في ادارة الجلسات وفيه استهانة بالوقت وافراغ للمواضيع المهمة والمصيرية من محتواها"، مبينا انه "من غير المعقول استمرار الجلسة لخمس او ست ساعات فقط لاستهلاك الوقت للظهور الاعلامي وتسجيل المداخلات المكررة او غير المرتبطة بالموضوع الأصلي، وبدون الخروج بقرارات مهمة لفائدة الشعب او اجابات مهمة لتساؤلات ضرورية".



واضاف "على رئاسة المجلس تغيير طريقة ادارتها للجلسات للاستفادة المثلى من الوقت"، مشيرا الى ان "اسلوب وطريقة ادارة الجلسات هو من صميم عملها، لاسيما اننا في ازمة صحية واقتصادية ولسنا في وضعية طبيعية والوقت مهم جدا".



ف.ا