قانوني: رئاسة البرلمان خالفت الدستور ولم ترسل قانون الانتخابات إلى رئيس الجمهورية

بين الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون الانتخابات الجديد يجب أن يرسل من رئاسة البرلمان الى رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليه، لافتا الى ان رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية تأخير ارسال القانون كونه يعد مخالفة دستورية وبإمكان رئيس الجمهورية التدخل.

وقال التميمي في تصريح له ، ان “قانون الانتخابات الجديد صوت عليه البرلمان كما طالب الشعب والمتظاهرين لكن مشكلة كبيرة حدثت بشأن الدوائر المتعددة، حيث لم يرسله البرلمان الى رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليه”.

واضاف ان “رئاسة البرلمان ارتكبت مخالفة بعدم ارسالها القانون الى رئاسة الجمهورية وتتحمل مسؤولية ذلك، لان تأخير القانون يعد مخالفة للموالد الدستورية 61 و135 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وعلى رئيس الجمهورية التدخل باعتباره حامي الدستور وفقا للمادة 76”.

وبين ان “البرلمان لايمكن ان يصوت على قانون ويهمل ارساله الى رئاسة الجمهورية وخاصة ان المادة 73 من الدستور تلزم البرلمان بارسال القانون الذي صوت عليه، لذا فإن رئيس الجمهورية يجب ان يتدخل بهذا الموضوع، او يحيله الى محكمة النزاهة، وفي حال بقاء الوضع على ماهو عليه فأن الانتخابات تجري وفقا للقانون السابق”.