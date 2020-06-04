نائب بصري يحذر الكاظمي من تقديم شخصية حزبية لمنصب وزارة النفط





اكد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي ان منح منصب وزير النفط لمحافظة البصرة شي قليل للمحافظة لما تعانيه . محذرا من القدوم بمرشحين حزبيين للمنصب.



وقال في تصريح صحفي : تم تقديم 60 شخصية بصرية لسيرهم الذاتية وتم تقديم 5 مرشحين بتوقيع اكثر من 20 نائبا بصريا لمكتب رئيس الوزراء ولم يقابل رئيس الوزراء اي منهم لحد الان وهذا مؤشر خطير جدا نحذر منه .



واضاف المياحي ان : مصادرة حقوق ابناء البصرة خطير جدا وسنعد الكاظمي ان جاء بمرشح خارج البصرة لن يمرر برلمانيا وشرارة اسقاط الحكومات السابقة بدات من البصرة.



واوضح : نسمع من هنا وهناك عن وجود اتفاق بين الكاظمي وكتل سياسية لمنح حقيبة النفط لمرشح خارج الاتفاق .مشددا على عدم تمرير اي مرشح خارج قائمة الخمسة.



وتابع المياحي ان : كل وزراء النفط من عام 2003 لم يقدموا اي شيء للبصرة ونحتاج لشخصية وطنية عاشت المحنة مع الشعب وليس بوزير عبر اتصال هاتفي يستلم وزارة دون معرفته بمعاناة الشعب ونريد شخصية من صلب المعاناة وعلى الكاظمي ان ياتي بوزير عن طريق مجلس النواب حتى لايكون هناك حاجز بينه وبينهم.



وعبر عن مخاوفه من عدم اكتراث الكاظمي لما قدمه نواب البصرة من شخصيات لهذا المنصب وياتي بشخصية فاسدة دفعت الاموال للمكاتب الاقتصادية التابعة للاحزاب .



ف.ا