حكومة اقليم كردستان : المحادثات مع الحكومة الجديدة مستمرة بهدف حل المشاكل العالقة



اكدت حكومة اقليم كردستان أن المحادثات مع الحكومة الاتحادية الجديدة مستمرة بهدف حل المشاكل المتعلقة بالنفط والقضايا المالية استناداً إلى الدستور .



وأشار رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني خلال اجتماع عقدته الحكومة إلى زيادة مخاطر فيروس كورونا المستجد وسط ارتفاع عدد المصابين ,مضيفا " ان حكومة الإقليم مستمرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية من أجل سلامة المواطنين، ولن تدخر وسعاً في هذا الصدد، وقد قامت بكل ما هو ضروري، بيد أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المواطنين في الحفاظ على سلامتهم والمجتمع".



وأكد, أن الإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة راعت مصلحة المواطنين وأخذتها بنظر الاعتبار، معربا عن أسفه لمحاولات البعض تسييس مسألة صحية مرتبطة بحياة المواطنين وسلامتهم والتقليل من مخاطر الفيروس وتحريض الناس على عدم الالتزام، مشدداً على أن القانون هو الفيصل في ملاحقة هؤلاء ".



وسلط بارزاني الضوء بحسب البيان , على الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة المقرر أن ينطلق في الشهر الحالي بمشاركة حكومة الإقليم وسيمثلها رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان".



من جانبه عرض نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني تقريراً مفصلاً عن الزيارات التي أُجريت إلى بغداد وعن سير المباحثات مع الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن المحادثات مع الحكومة الجديدة مستمرة بهدف حل المشاكل المتعلقة بالنفط والقضايا المالية استناداً إلى الدستور".



ف.ا