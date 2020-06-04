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الخميس, 04 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 04 حزيران 2020 10:39 ص

بالأسماء ..الفريق المشارك في الحوار الاستراتيجي مع أميركا

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كشف الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، الخميس، عن اسماء الفريق العراقي المفاوض مع الجانب الأميركي، فيما اكد أن الحوار سيكون عبر دائرة متلفزة مغلقة.
وقال الهاشمي في تغريدة له على موقع “تويتر” إن “الفريق المفاوض  مع الجانب الامريكي يوم 10 حزيران، دون درجة الوزير ويتكون من 21 مفاوضا في اختصاصات السياسة والعلاقات الدولية والعسكرية والمالية والتعليم”.
وأوضح أن “فيه 5 أسماء وهي:عبد الكريم هاشم، حارث حسن، لقمان الفيلي، فريد ياسين،حامد خلف”، مبيناً ان “الحوار عبر دائرة متلفزة مغلقة”.
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