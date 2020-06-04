حركة رافضون: نرفض المناورات الإيرانية الرامية لاستمرار التحكم بمسار الطاقة الكهربائية في العراق





أعربت حركة رافضون ، عن رفضها الشديد للمناورات الإيرانية الرامية لاستمرار التحكم بمسار الطاقة الكهربائية في العراق.



وقالت حركة رافضون في بيان إن "زيارة وزير الطاقة الإيراني للعراق هدفه الإبقاء على واقع الكهرباء المزري لضمان شراء الكهرباء الإيرانية بأربعة أضعاف سعرها العالمي"، مبينة أن "تلك المناورات معروفة لدينا وهي ترمي لاستمرار التحكم بمسار الطاقة الكهربائية في العراق، وهذا ما نرفضه ولا نسمح به إطلاقا.



وأضافت الحركة في بيانها "لا نثق بعروض الاستثمار الإيراني للطاقة في العراق فجميع التجارب السابقة كانت لصالح ايران فقط.



وكانت دول عدة عرضت على العراق تزويده بالطاقة ومنها المملكة العربية السعودية بمبالغ أقل بكثير مما تستوفيه إيران إلا أن المسؤولين ممن ولاؤهم لإيران عارضوا الأمر.



ف.ا