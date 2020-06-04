التربية توضح آلية إضافة 10 درجات لمراحل التعليم غير المنتهية

اوضحت وزارة التربية، اليوم الخميس، ان العشر درجات التي منحتها لطلبة المراحل غير المنتهية هي ذاتها المعمول بها سنويا، منوهة بأن اعلانها الآن يأتي للتأكيد فقط.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح له ان وزارته “منحت طلبة المراحل غير المنتهية الاول والثاني المتوسط، والرابع والخامس الاعدادي، لتضاف الى معدلهم في الدرجات الخاصة بالكورس الاول للعام الدراسي الحالي”.

وأضاف السعدون، أن “اعلانها يأتي للتاكيد على الدرجات التي تمنح سنويا بالقرار لنظام الكورسات المعمول به سنويا”، مشيرا الى انه “تم الاعتماد على معدل الكورس الاول والعشرة درجات المضافة من اجل اجتيازهم المرحلة الحالية والعبور الى المرحلة اللاحقة”.

واوضح ان “بعض الاسر طالبت الادارات المدرسية بـ 20 درجة اضافية، والذي شدد غلى انه غير صحيح، كون القرار يتضمن العشر درجات للكورس الاول الذي اعد درجة النجاح به، درجة نهائية”، مبينا ان “شمول الثالث المتوسط بالقرار غير صحيح، لكون الامتحانات الوزارية وجدت لتحقيق الرصانة العلمية للمراحل الدراسية الأخرى”.

وذكر السعدون ان “الوزارة تعد خطة استباقية لاجراء الامتحانات الوزارية لتكون ناجحة اسهاما بتحقيق معدلات نجاح جيدة، لاسيما بعد حذف فصول من المناهج المقررة”، مؤكدا ان “الغاء ذلك ومعاملتهم اسوة بالمرحل غير المنتهية، غير صحيح ولايمكن اعتماده، منبها على أن اجراء الامتحانات سيكون ضمن المواعيد التي تحددها الوزارة”.