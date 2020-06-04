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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 04 حزيران 2020 10:08 ص

استمرار استنزاف الاقتصاد .. إيران توقع اتفاقا لتصدير الكهرباء إلى العراق لمدة عامين

وزير الطاقة الايراني

كشف  وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان،  عن نتائج زيارته الى العراق، معلنا التوقيع على اتفاق لتصدير الكهرباء الايراني الى العراق لفترة عامين .
وقال اردكانيان، في تصريح صحفي، إن “جميع اتفاقيات صادرات الكهرباء الى العراق كانت لفترة عام واحد سابقا الا انه تم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاق بهذا الصدد لفترة عامين، 2020 و 2021”.
وأضاف، أنه “في ضوء متابعات ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق تم خلال الزيارة تم استيفاء نصف المستحقات الايرانية لتصدير الكهرباء الى العراق، اي نحو 400 مليون دولار”.
وصرح بإنه التقى خلال الزيارة، الرئيس  برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي عبد الامير علاوي بالاضافة الى نظيره العراقي ماجد مهدي حنتوش ومسؤولين عراقيين آخرين، واصفاً محادثاته مع المسؤولين العراقيين بأنها تمخضت عن نتائج جيدة.
واوضح بانه “تم خلال الاجتماعات مع المسؤولين العراقيين البحث حول الاتفاقيات السابقة ومنها برنامج اعادة تاهيل صناعة الكهرباء العراقية من قبل القطاع الخاص الايراني ومستحقات ايران ازاء صادراتها من الكهرباء الى العراق واضاف، انه تقرر ان تقوم فرق فنية وتخصصية من القطاع الخاص الايراني بزيارة العراق الاسبوع القادم لتوقيع اتفاقين مهمين في مجال خفض اهدار الطاقة في شبكة توزيع الكهرباء العراقية وكذلك تصليح واعادة تاهيل معدات واجهزة الكهرباء العراقية”.

فيما أكد نشطاء أن هذا الاتفاق ما هو إلا حلقة من حلقات استنزاف الاقتصاد العراقي لصالح إيران وان السعودية عرضت مد العراق بالطاقة بأسعار تقل كثيرا عن إيران ولكن شلة المنتفعيين أفشلوا الاتفاق .

 

 

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