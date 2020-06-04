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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 04 حزيران 2020 09:59 ص

البرلمان ينقلب على الحلبوسي .. و40 نائبا سنياً يؤيدون إقالته من منصبه

مجلس-النواب-البرلمان-محمد-الحلبوسي
بين النائب المستقل باسم خشان، ان مايقرب من 40 نائبا سنيا يؤيدون اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه، لافتا الى ان الحلبوسي ارتكب الكثير من المخالفات الدستورية وحرم نوابا فائزين من دخول البرلمان.
وقال خشان في تصريح  له ، ان “الكثير من الملفات من شأنها اقالة الحلبوسي ومنها صرفه للاموال بدون سند قانوني وخلافا للدستور ومنح بعض الاعضاء السابقين لمجلس النواب رواتب رغم انتهاء دورهم، حيث ان الابقاء عليه في رئاسة البرلمان يشكل جريمة”.
واضاف ان “الكرد محايدين في موقفهم تجاه الحلبوسي، في حين ان هناك مايقرب من 40 نائبا سنيا متحمسين جدا لاقالته من المنصب، اضافة لبعض الكتل الشيعية التي تؤيد عدم بقاء الحلبوسي رئيسا للبرلمان”.
وبين ان “ارادة السنة متجهة اليوم نحو تغيير الحلبوسي خاصة بعد تصرفاته التي اضرت الكثير منهم، بالاضافة الى مخالفته الدستور وحرمان بعض النواب الفائزين من دخول البرلمان”.
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