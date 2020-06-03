بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 03 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 03 حزيران 2020 03:11 م

هزة أرضية مركزها الحدود العراقية الإيرانية تضرب بغداد وديالى

هزة أرضية
شهدت عدة مناطق في العاصمة بغداد وديالى، اليوم الأربعاء، هزة أرضية مركزها الحدود العراقية الإيرانية.

وبحسب مرصد الزلازل العالمية، فإن شدة الهزة كانت ٤.٩ على مقياس ريختر بعمق ١٠كم عن مركزها في محافظة إيلام على الحدود العراقية الإيرانية، وبمسافة ١٦٤ كم عن العاصمة بغداد

وقال مصدر محلي، إن سكان عدة أحياء من بغداد شعروا بشدة الهزة.

كما نقل مصدر في ديالى ان سكان مناطق قزانية ومندلي وأطراف المقدادية وقضاء الخالص اضافة الى عدة مناطق اخرى شعروا كذلك بالهزة.

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