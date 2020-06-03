هزة أرضية مركزها الحدود العراقية الإيرانية تضرب بغداد وديالى

شهدت عدة مناطق في العاصمة بغداد وديالى، اليوم الأربعاء، هزة أرضية مركزها الحدود العراقية الإيرانية.



وبحسب مرصد الزلازل العالمية، فإن شدة الهزة كانت ٤.٩ على مقياس ريختر بعمق ١٠كم عن مركزها في محافظة إيلام على الحدود العراقية الإيرانية، وبمسافة ١٦٤ كم عن العاصمة بغداد



وقال مصدر محلي، إن سكان عدة أحياء من بغداد شعروا بشدة الهزة.



كما نقل مصدر في ديالى ان سكان مناطق قزانية ومندلي وأطراف المقدادية وقضاء الخالص اضافة الى عدة مناطق اخرى شعروا كذلك بالهزة.



