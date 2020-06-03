إعادة فتح شارع السفارة السورية في بغداد

أعلنت أمانة بغداد عن مباشرة ملاكاتها في دائرة الوحدات الانتاجية ودائرة بلدية المنصور، إعادة افتتاح شارع السفارة السورية في العاصمة.

وذكرت أمانة بغداد في بيان، مباشرة ملاكاتها في دائرة الوحدات الانتاجية ودائرة بلدية المنصور وبمتابعة مكتب امين بغداد وبالتنسيق مع خلية المتابعة والفرقة الخاصة التابعة لمكتب رئيس الوزراء برفع الكتل الكونكريتية واعادة فتح شارع 1 ضمن المحلة 609 والذي يضم مبنى السفارة السورية.

وأشارت الأمانة أيضاً إلى رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين فرع المنصور ضمن نفس المحلة لتباشر بعدها الملاكات الخدمية بحملة لتنظيف وتأهيل الموقعين المغلقين منذ سنة 2006.