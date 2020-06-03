رسميًا.. إلغاء الدوري العراقي بسبب جائحة كورونا

أعلنت الهيئة التطبيعية، اليوم الأربعاء، إلغاء منافسات الدوري العراقي للموسم الحالي، بعد توقف دام نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“.

وعقدت الهيئة التطبيعية اجتماعًا بممثلي الأندية لمناقشة مصير المسابقة، اليوم الأربعاء، لتخرج بقرار رسمي يقضي بشطب النتائج، وإلغاء الموسم.

وكانت الأندية تطالب بإلغاء الموسم، لتعثره منذ البداية، وتوقفه 4 أشهر، بسبب الاحتجاجات الشعبية، ومن ثم توقفه مجددًا بسبب فيروس كورونا.





