سائرون : الكاظمي ملزم بتنفيذ قرار اخراج القوات الاميركية



اكد تحالف "سائرون" :" ان قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاميركية من العراق واجب التنفيذ من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث القيت هذه المهمة على عاتقه ويجب المضي بها".



وقال النائب عن التحالف مضر السلمان في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب حسم امر اخراج القوات الاميركية من العراق، اضافة للقوات الاجنبية الاخرى بجميع مسمياتها ".



واضاف السلمان :" ان قرار البرلمان واجب التنفيذ من قبل الحكومة، وبالتالي ينبغي على الكاظمي حسم الامر واتخاذ الاجراءات الملائمة لجدولة اخراج القوات الاجنبية وفق الاطر القانونية ".



وتابع :" ان الاجتماع المقبل مع الجانب الاميركي سيكون حاسما بشأن مستقبل الوجود الاميركي في العراق، اذ ان البرلمان قال كلمته ولم يبق غير تنفيذ القرار من قبل الكاظمي".



ف.ا