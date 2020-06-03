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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 03 حزيران 2020 01:50 م

المسعودي : المزيد من الوقت سيستنزف في ملف الوزارات الشاغرة

رياض-المسعودي (1)

اعلن النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي:" ان  ملف استكمال حكومة مصطفى الكاظمي ما زال يواجه العديد من التحديات، خاصة في ما يتعلق بحقيبتي الخارجية والنفط".

وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان القوى السياسية ، حتى اللحظة ، لم تتمكن من الوصول الى قناعات حقيقية في ما يتعلق بمرشح وزارة النفط، اذ ان هذا الملف شكل تحدياً كبيراً لنواب البصرة ورئيس مجلس الوزراء".

و في ما يتعلق بحقيبة الخارجية ، اوضح :" ان هناك اصراراً من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني على تقديم فؤاد حسين مرشحا لها، تقابله معارضة واضحة وشديدة من قبل الكثير من اعضاء البرلمان لاعادة استيزار اي وزير من الحكومة السابقة المستقيلة".

واضاف :" ان الكاظمي ليست لديه قناعة كاملة بشأن وزارتي المكونين المسيحي والتركماني".

واكد المسعودي :" ان جميع تلك التحديات تجعلنا نشعر بان هنالك مزيداً من الوقت سيستنزف في الحوارات، بغية استكمال التشكيلة الوزارية ، مع قناعتنا باهمية حسم ملف الحكومة بشكل سريع لان استمرار عمل بعض الوزارات بالوكالة امر غير ناجح ".

ف.ا
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