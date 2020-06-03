بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 03 حزيران 2020
آخر الأخبار
حكام السلة العراقية في المركز الثالث .. عربيا سائرون : الكاظمي ملزم بتنفيذ قرار اخراج القوات الاميركية المسعودي : المزيد من الوقت سيستنزف في ملف الوزارات الشاغرة كورونا "سلاحا " ضد عقد جلسات البرلمان ! نائبة عن نينوى تكشف عن حقيقة " مرة " بشأن اعمار المحافظة نائبة تدعو الى الغاء قانون التقاعد الجديد والعودة الى القانون القديم تسجيل ٢٠ حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بالنجف الاشتباه بإصابة 6 افراد من حماية الكاظمي بفيروس كورونا اقتصادي: إنهاء ملف مزدوجي الرواتب والفضائيين سيوفر 20 مليار دولار نائب عن الحكمة: جلسة التصويت على المتبقي من وزارات حكومة الكاظمي ستعقد الاسبوع المقبل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 03 حزيران 2020 01:49 م

الدولار يهبط أمام سلة العملات الرئيسية مع اتساع نطاق آمال التعافي الاقتصادي

الدولار

تراجع الدولار أمام معظم العملات يوم الأربعاء فيما شجعت احتمالات تبني مزيد من إجراءات التحفيز الحكومية والتعافي الاقتصادي العالمي المستثمرين لتعزيز حيازاتهم من الأصول عالية المخاطر.

وصعد الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل نظيره الأمريكي مع اتجاه الصناديق لاقتصادات يُعتقد أنها تتعافى أسرع من جائحة فيروس كورونا.
وزاد اليورو لذروة ثلاثة أشهر تقريبا بفضل آمال في أن يدعم صانعو السياسات أضعف الاقتصادات بمنطقة اليورو بشراء دين لإبقاء العائدات منخفضة.
كما نزلت العملة الأمريكية أمام الجنيه الاسترليني والين والفرنك السويسري فيما يتابع المستثمرون الاحتجاجات الضخمة ضد العنصرية التي تمتد في أنحاء الولايات المتحدة.
وقال يوكيو إشيزوكي خبير الصرف الأجنبي في دايوا سكيورتيز في طوكيو ”الدولار الأمريكي ضعيف بشكل عام.

وسجل الدولار 0.9610 فرنك سويسري مقتربا من أقل مستوى في شهرين.
ونزلت العملة الأمريكية إلى 108.51 ين متراجعة عن أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في التعاملات الأسيوية يوم الأربعاء.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حكام

حكام السلة العراقية في المركز الثالث .. عربيا 03 حزيران 2020 01:59 م

الاتحاد العراقي

اتحاد الكرة السابق قد يوضع تحت طائلة القانون ! 03 حزيران 2020 11:48 ص

كورونا-بديالى

دم البصريين لشفاء المصابين بكورونا في ميسان 03 حزيران 2020 11:45 ص

الحنطة-2

اكثر من 200 الف طن .. تسويق بابل من محصول الحنطة 03 حزيران 2020 11:38 ص

خلية الازمة

قبل جلسة اليوم .. كورونا يقتحم مجلس النواب ! 03 حزيران 2020 11:27 ص

كورونا-بديالى

تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في دهوك 03 حزيران 2020 11:26 ص

كورونا-العراق

تسجيل ٣٣ إصابة جديدة بفايروس كورونا في دهوك 03 حزيران 2020 10:51 ص

وزارة النفط

النفط: دخول شركات سعودية في استثمار حقل عكاز 03 حزيران 2020 10:46 ص

التعليقات