الدولار يهبط أمام سلة العملات الرئيسية مع اتساع نطاق آمال التعافي الاقتصادي

تراجع الدولار أمام معظم العملات يوم الأربعاء فيما شجعت احتمالات تبني مزيد من إجراءات التحفيز الحكومية والتعافي الاقتصادي العالمي المستثمرين لتعزيز حيازاتهم من الأصول عالية المخاطر.



وصعد الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل نظيره الأمريكي مع اتجاه الصناديق لاقتصادات يُعتقد أنها تتعافى أسرع من جائحة فيروس كورونا.

وزاد اليورو لذروة ثلاثة أشهر تقريبا بفضل آمال في أن يدعم صانعو السياسات أضعف الاقتصادات بمنطقة اليورو بشراء دين لإبقاء العائدات منخفضة.

كما نزلت العملة الأمريكية أمام الجنيه الاسترليني والين والفرنك السويسري فيما يتابع المستثمرون الاحتجاجات الضخمة ضد العنصرية التي تمتد في أنحاء الولايات المتحدة.

وقال يوكيو إشيزوكي خبير الصرف الأجنبي في دايوا سكيورتيز في طوكيو ”الدولار الأمريكي ضعيف بشكل عام.

وسجل الدولار 0.9610 فرنك سويسري مقتربا من أقل مستوى في شهرين.

ونزلت العملة الأمريكية إلى 108.51 ين متراجعة عن أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في التعاملات الأسيوية يوم الأربعاء.