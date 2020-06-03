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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 03 حزيران 2020 01:44 م

نائبة عن نينوى تكشف عن حقيقة " مرة " بشأن اعمار المحافظة

انتصار الجبوري

اكدت النائبة عن محافظة نينوى انتصار الجبوري:"  ان المحافظة لم تتسلم سوى بعض الاموال من الدول المانحة لتحسين الواقع الصحي"، مبينة :" ان هناك خشية لدى الدول المانحة من سرقة الاموال وذهابها لجيوب الفاسدين ".

وقالت الجبوري في تصريح  صحفي :" ان الدول المانحة رفضت اعطاء اموال لمحافظة نينوى خشية سرقتها "، مؤكدة انها طلبت شخصيا من الدول المانحة ارسال شركات لاعمار المناطق المحررة من قبضة داعش الارهابي.

واضافت:" ان بعض الاموال وصلت الى المحافظة بهدف تحسين الواقع الصحي، الا ان  اغلب الدول رفضت اعطاء اي مبالغ لاعمار المدن المحررة ، خشية من سرقتها ".

ف.ا

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