نائبة عن نينوى تكشف عن حقيقة " مرة " بشأن اعمار المحافظة

اكدت النائبة عن محافظة نينوى انتصار الجبوري:" ان المحافظة لم تتسلم سوى بعض الاموال من الدول المانحة لتحسين الواقع الصحي"، مبينة :" ان هناك خشية لدى الدول المانحة من سرقة الاموال وذهابها لجيوب الفاسدين ".



وقالت الجبوري في تصريح صحفي :" ان الدول المانحة رفضت اعطاء اموال لمحافظة نينوى خشية سرقتها "، مؤكدة انها طلبت شخصيا من الدول المانحة ارسال شركات لاعمار المناطق المحررة من قبضة داعش الارهابي.



واضافت:" ان بعض الاموال وصلت الى المحافظة بهدف تحسين الواقع الصحي، الا ان اغلب الدول رفضت اعطاء اي مبالغ لاعمار المدن المحررة ، خشية من سرقتها ".

ف.ا