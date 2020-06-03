بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 03 حزيران 2020
آخر الأخبار
حكام السلة العراقية في المركز الثالث .. عربيا سائرون : الكاظمي ملزم بتنفيذ قرار اخراج القوات الاميركية المسعودي : المزيد من الوقت سيستنزف في ملف الوزارات الشاغرة كورونا "سلاحا " ضد عقد جلسات البرلمان ! نائبة عن نينوى تكشف عن حقيقة " مرة " بشأن اعمار المحافظة نائبة تدعو الى الغاء قانون التقاعد الجديد والعودة الى القانون القديم تسجيل ٢٠ حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بالنجف الاشتباه بإصابة 6 افراد من حماية الكاظمي بفيروس كورونا اقتصادي: إنهاء ملف مزدوجي الرواتب والفضائيين سيوفر 20 مليار دولار نائب عن الحكمة: جلسة التصويت على المتبقي من وزارات حكومة الكاظمي ستعقد الاسبوع المقبل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 03 حزيران 2020 01:27 م

نائبة تدعو الى الغاء قانون التقاعد الجديد والعودة الى القانون القديم

640 (2)
نائبة تدعو الى الغاء قانون التقاعد الجديد والعودة الى القانون القديم



اكدت عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية الدكتوره بهار محمود ان العمل بالسن التقاعدي الجديد اضر العديد من العوائل مما يستدعي ضرورة الغائه والعودة الى السن التقاعدي القديم،.

وقالت محمود في بيان صحفي" ان انزال السن التقاعدي من 63 الى 60 وفق لقانون 26 من سنة 2019 يجب ان لا يكون بصورة مفاجئة لكي لايضر الموظفين وعوائلهم، وحتى وان صدر هذا القانون يجب ان يكون تنفيذه تدريجي لانه من غير الممكن اخراج ثلات مواليد من المؤسسات الحكومية مرة واحدة "، مؤكده رفض اللجنة القانونية في وقتها هذه الفقرة.

واضافت: ان هذه المواليد في قمة العطاء العلمي والاختصاصي خاصة الكوادر الصحية والطبية والتي تحتاج لهم الحكومة في هذه الفترة الحرجة، داعيه الى اعادة السن التقاعدي الى السن الاصلي وهو 63 عاما.


ونوهت الى ان الغرض من القانون في وقتها اعطاء المجال للشباب للتعيين في مؤسسات الدولة ولكن في الوقت الحالي مع منع رئيس الحكومة التعيين منعاً بات فلا توجد حكمة في انزال السن التقاعدي ناهيك عن انه امر قد يضرر المؤسسات الحكومية اكثر مما ينفعها.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مضر السلمان

سائرون : الكاظمي ملزم بتنفيذ قرار اخراج القوات الاميركية 03 حزيران 2020 01:54 م

رياض-المسعودي (1)

المسعودي : المزيد من الوقت سيستنزف في ملف الوزارات الشاغرة 03 حزيران 2020 01:50 م

قصي عباس الشبكي

كورونا "سلاحا " ضد عقد جلسات البرلمان ! 03 حزيران 2020 01:47 م

انتصار الجبوري

نائبة عن نينوى تكشف عن حقيقة " مرة " بشأن اعمار المحافظة 03 حزيران 2020 01:44 م

كورونا-بديالى

تسجيل ٢٠ حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بالنجف 03 حزيران 2020 01:26 م

accb0f156e93439e6c0576b71e6ebb1f

الاشتباه بإصابة 6 افراد من حماية الكاظمي بفيروس كورونا 03 حزيران 2020 01:24 م

1418137120047760600

اقتصادي: إنهاء ملف مزدوجي الرواتب والفضائيين سيوفر 20 مليار دولار 03 حزيران 2020 01:21 م

469175Image1

نائب عن الحكمة: جلسة التصويت على المتبقي من وزارات حكومة الكاظمي ستعقد الاسبوع المقبل 03 حزيران 2020 01:19 م

التعليقات