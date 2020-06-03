نائبة تدعو الى الغاء قانون التقاعد الجديد والعودة الى القانون القديم







اكدت عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية الدكتوره بهار محمود ان العمل بالسن التقاعدي الجديد اضر العديد من العوائل مما يستدعي ضرورة الغائه والعودة الى السن التقاعدي القديم،.



وقالت محمود في بيان صحفي" ان انزال السن التقاعدي من 63 الى 60 وفق لقانون 26 من سنة 2019 يجب ان لا يكون بصورة مفاجئة لكي لايضر الموظفين وعوائلهم، وحتى وان صدر هذا القانون يجب ان يكون تنفيذه تدريجي لانه من غير الممكن اخراج ثلات مواليد من المؤسسات الحكومية مرة واحدة "، مؤكده رفض اللجنة القانونية في وقتها هذه الفقرة.



واضافت: ان هذه المواليد في قمة العطاء العلمي والاختصاصي خاصة الكوادر الصحية والطبية والتي تحتاج لهم الحكومة في هذه الفترة الحرجة، داعيه الى اعادة السن التقاعدي الى السن الاصلي وهو 63 عاما.





ونوهت الى ان الغرض من القانون في وقتها اعطاء المجال للشباب للتعيين في مؤسسات الدولة ولكن في الوقت الحالي مع منع رئيس الحكومة التعيين منعاً بات فلا توجد حكمة في انزال السن التقاعدي ناهيك عن انه امر قد يضرر المؤسسات الحكومية اكثر مما ينفعها.