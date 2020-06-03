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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 03 حزيران 2020 01:21 م

اقتصادي: إنهاء ملف مزدوجي الرواتب والفضائيين سيوفر 20 مليار دولار

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اقتصادي: إنهاء ملف مزدوجي الرواتب والفضائيين سيوفر 20 مليار دولار


اكد الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، ، قدرة الحكومة على انهاء الازمة الاقتصادية بشكل سهل للغاية، مبينا ان انهاء ملف الفضائيين ومزدوجي الرواتب وتخفيض رواتب الدرجات العليا سيوفر 20 مليار دولار.

وقال الصوري، في تصريح صحفي: إن “ العراق يمتلك عدة حلول لمواجهة الازمة الاقتصادية، إلا ان الحكومة بحاجة الى اجراءات جادة وسريعة”.
واضاف ان “احد الحلول هو القضاء على ازدواج الرواتب، وتخفيض المخصصات العالية لرواتب بعض الفئات وانهاء ملف الفضائيين ما يسهم في توفير 24 ترليون دينار ما يعادل 20 مليار دولار، وهي بحدود 23% من موازنة البلاد”.
وأوضح الصوري أن “الكتلة النقدية المخزونة في المنازل تعادل 40 تريليون دينار لا يمكن استغلالها من قبل الحكومة، إلا من خلال نظام مصرفي متكامل ومحفز للمواطنين من اجل ايداع تلك الاموال في المصارف”.
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