مقرر المالية النيابية : المساس بالرواتب الوظيفية ينبغي ان يكون اخر الحلول





اكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية ،النائب احمد الصفار، ان المساس بالرواتب الوظيفية ينبغي ان يكون اخر الحلول، معتيرا "ان العراق لا يعاني من نقص في الاموال انما سوء ادارة الاموال .



وقال احمد الصفار في تصريح صحفي ، ان " المساس بالرواتب الوظيفية ينبغي ان يكون اخر الحلول، مبينا ان اقتطاع جزء من رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث وغيرها لن يشكل شيئا كبيرا ولن يحل الازمة مطلقا".



واشار الصفار، الى ان "اعادة النظر بالانفاق العام والايرادات العامة، ينبغي ان تتم وفقا لنظرة شمولية، وان التغيير يجب ان يكون كليا غير متجزئ" مبينا في الوقت نفسه، ان "العراق لايعاني من نقص في الاموال، انما سوءا في ادارة الاموال، فضلا عن الفساد".



وشدد ، على ضرورة "التركيز في الوقت الحاضر على ايقاف الهدر الهائل للايرادات غير النفطية، سواء كانت المنافذ الحدودية اوالضرائب او الجمارك اوبقية الايرادات العامة وعقارات الدولة وغيرها".