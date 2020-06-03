ذيبان: مجلس النواب لن يسمح بأي تجاوز أو عنف موجه ضد المتظاهرين

أكد عضو مجلس النواب عن بابل ثامر ذيبان، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب لن يسمح بأي تجاوز أو عنف موجه ضد المتظاهرين .



وقال ذيبان في بيان صحفي، إنه " في ساعة متأخرة من مساء أمس شهدت الحلة تظاهرات كانت نتيجتها قيام مكافحة الشغب بضرب المتظاهرين مما أدى إلى إصابة عدد منهم واعتقال آخرين".



وأضاف" أننا كأعضاء لمجلس النواب في بابل ندعو المتظاهرين إلى مراعاة الواقع الصعب الذي يعيشه العراق جراء أزمة كورونا كما ندعوا الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس وفتح تحقيق بشان الإصابات الأخيرة".