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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 03 حزيران 2020 12:50 م

كورونا يواصل الانتشار في أفريقيا .. 157 ألف إصابة و4493 وفاة

كورونا

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغت 157 ألفا و322 حالة.

وأوضح المركز الأفريقي، في بيان، أن إجمالي عدد حالات التعافي بالقارة الأفريقية وصل إلى 67 ألفاً و7 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 4493 وفاة.


وأشار البيان اليومي، إلى أن منطقة شمال إفريقيا سجلت 46943 حالة إصابة، فيما سجلت جنوب القارة 38217 حالة، وسجلت دول شرق أفريقيا 18353 إصابة، ووسط القارة الأفريقية 17025 حالة، أما دول غرب القارة فسجلت 36784 حالة إصابة.

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