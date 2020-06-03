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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 03 حزيران 2020 12:46 م

تدمير أوكار وعجلات لداعش الإرهابي خلال عمليات "أبطال العراق" في عدد من المناطق

داعش
دمرت القوات الامنية عددا من اوكار وعجلات لداعش خلال عمليات ابطال العراق “نصر السيادة”
وذكر بيان  لخلية الإعلام الأمني  ان  قواتنا الامنية واصلت  عمليات ابطال العراق “نصر السيادة” ولليوم الثاني على التوالي بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة،  وتمكنت القوات المنفذة في محور الجيش قيادة القوة البرية من تدمير ثلاث عجلات شمال شرقي سد العظيم وتهديم عدد من الاوكار المتفرقة شمال شرقي قرية طالعة وتفجير عجلة مفخخة في القرية ذاتها وتم  الاستيلاء على ٣ عجلات تابعة لعصابات داعش الإرهابية، والعثور على ملابس مدنية في وادي الشاي.
واضاف ان قوات الرد السريع تمكنت من تفجير وكر في جنوب قرية البو شهاب.
و تمكنت القوات أيضا  من تدمير وكر تابع لعصابات داعش الارهابية في وادي الشاي ، اما محور قيادة قوات الشرطة الاتحادية فقد تمكنت القطعات المتواجدة فيه من تدمير اربعة أوكار والعثور على ملابس شمال قرية عز الدين محاذاة جبل حمرين ، مازالت العمليات مستمرة.
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