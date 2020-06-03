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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 03 حزيران 2020 11:48 ص

اتحاد الكرة السابق قد يوضع تحت طائلة القانون !

الاتحاد العراقي

كشف مصدر من داخل الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم :" ان اعضاء الهيئة طالبوا بالكشف عن الحسابات المالية للاتحاد السابق ".

وقال المصدر في تصريح صحفي :" ان ستة من اعضاء الهيئة العامة طالبوا اللجنة التطبيعية بكشف الملفات  المالية لاتحاد الكرة السابق برئاسة عبد الخالق مسعود".

واضاف :" ان هذا الامر سيضع اتحاد الكرة السابق تحت طائلة القانون والعقوبات ، خاصة وان الخروقات ستعتبر هدراً للمال العام ".

واشار المصدر الى :" ان عدم الكشف عن الحسابات المالية من ضمن الشروط التي وضعها اتحاد الكرة السابق من خلال التسوية التي قام بها مع النجم الدولي السابق عدنان درجال".

ومن المؤمل ان تصدر محكمة النزاعات الرياضية "كاس" قرارها النهائي بشان مسألة عدنان درجال واتحاد الكرة السابق.

ف.ا
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