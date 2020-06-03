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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 03 حزيران 2020 11:45 ص

دم البصريين لشفاء المصابين بكورونا في ميسان

كورونا-بديالى

قدمت محافظة  البصرة  مساعدة لمحافظة ميسان في المجال الطبي لمواجهة جائحة كورونا عبر ارسال بلازما دم المصابين.

وقال  محافظ البصرة  اسعد العيداني في تصريح صحفي :" بالنظر لما تمتلكه البصرة من تجربة جيدة في مواجهة جائحة كورونا في المجال الطبي، أشادت بها منظمة الصحة العالمية، فقد باشرنا مؤخراً بمساعدة محافظة ميسان بهذا الخصوص".

واضاف العيداني :"  ارسلنا عينات من بلازما الدمالى مديرية صحة ميسان لتطبيق العلاج بهذه الطريقة، التي اثبتت نجاحها بشكل كبير".

واشار الى :" ان مديرية صحة البصرة سترسل فريقا طبياً متخصصاً لمحافظة ميسان، لتدريب الكادر الطبي هناك على طريقة استخلاص بلازما الدم من المصابين السابقين بالوباء واكتسبوا الشفاء، للاسراع في تطبيقها"، مبيناً :" ان البصرة مستعدة لمساعدة اية محافظة تطلب تدريب كوادرها الطبية في هذا المجال".

ف.ا

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