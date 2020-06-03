دم البصريين لشفاء المصابين بكورونا في ميسان

قدمت محافظة البصرة مساعدة لمحافظة ميسان في المجال الطبي لمواجهة جائحة كورونا عبر ارسال بلازما دم المصابين.



وقال محافظ البصرة اسعد العيداني في تصريح صحفي :" بالنظر لما تمتلكه البصرة من تجربة جيدة في مواجهة جائحة كورونا في المجال الطبي، أشادت بها منظمة الصحة العالمية، فقد باشرنا مؤخراً بمساعدة محافظة ميسان بهذا الخصوص".



واضاف العيداني :" ارسلنا عينات من بلازما الدمالى مديرية صحة ميسان لتطبيق العلاج بهذه الطريقة، التي اثبتت نجاحها بشكل كبير".



واشار الى :" ان مديرية صحة البصرة سترسل فريقا طبياً متخصصاً لمحافظة ميسان، لتدريب الكادر الطبي هناك على طريقة استخلاص بلازما الدم من المصابين السابقين بالوباء واكتسبوا الشفاء، للاسراع في تطبيقها"، مبيناً :" ان البصرة مستعدة لمساعدة اية محافظة تطلب تدريب كوادرها الطبية في هذا المجال".

ف.ا