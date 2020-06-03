المالية النيابية : الموازنة ما زالت بمجلس الوزراء .. ومناقشتها بالبرلمان بحاجة لثلاثة اسابيع



اكدت اللجنة المالية النياببة، ان الموازنة تحتاج الى ثلاثة اسابيع بمجلس النواب للمناقشة قبل تمريرها، مبينة انها :" مازالت في مجلس الوزراء قيد الدراسة".



وقال عضو اللجنة المالية حنين القدو في تصريح صحفي :" ان موازنة ٢٠٢٠ مازالت في مجلس الوزراء قيد المناقشة والدراسة لمعالجة العجز جراء انخفاض اسعار النفط وقلة السيولة ، ومحاولة تقليله ".



واضاف انه :" لايمكن التكهن باي تعديلات تخص رواتب الموظفين او غيرها قبل وصول الموازنة للمجلس".



واوضح القدو انه :" في حال وصولها بمسودتها النهائية من مجلس الوزراء، يحتاج مجلس النواب الى ثلاثة اسابيع لاكمال التعديلات عليها واجراء المناقلات ومناقشة فقراتها مع الدوائر والوزارات المعنية ، قبل التصويت على تمريرها ".



ف.ا