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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 03 حزيران 2020 11:41 ص

المالية النيابية : الموازنة ما زالت بمجلس الوزراء .. ومناقشتها بالبرلمان بحاجة لثلاثة اسابيع

اللجنة المالية النيابية

اكدت اللجنة المالية النياببة، ان الموازنة تحتاج الى ثلاثة  اسابيع بمجلس النواب للمناقشة قبل تمريرها، مبينة انها :" مازالت في مجلس الوزراء قيد الدراسة".

وقال عضو اللجنة المالية حنين القدو في تصريح صحفي :" ان موازنة ٢٠٢٠ مازالت في مجلس الوزراء قيد المناقشة والدراسة لمعالجة العجز جراء انخفاض اسعار النفط وقلة السيولة ، ومحاولة تقليله ".

واضاف انه :" لايمكن التكهن باي تعديلات تخص رواتب الموظفين او غيرها قبل وصول الموازنة  للمجلس".

واوضح  القدو انه :" في حال وصولها بمسودتها النهائية من مجلس الوزراء،  يحتاج مجلس النواب الى ثلاثة  اسابيع لاكمال التعديلات عليها واجراء المناقلات ومناقشة فقراتها مع الدوائر والوزارات المعنية ، قبل التصويت على تمريرها ".

ف.ا
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