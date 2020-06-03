اكثر من 200 الف طن .. تسويق بابل من محصول الحنطة



اعلنت دائرة زراعة بابل:" ان الكميات المسوقة من محصول الحنطة في المحافظة قد تجاوزت200 الف طن موزعة على خمسة منافذ في عموم المحافظة ".



وقال رئيس قسم التخطيط في الدائرة عبدالله العناوي :" ان “عملية التسويق تجري باآلية ناجحة دون معوقات ، على الرغم من كثافة اقبال الفلاحين على التسويق في ظل هذه الظروف الصعبة وتسويقهم في شهر رمضان وايام العيد والحظر الشامل للتجول وما يمر به البلد من تفشي فايروس كورونا ".



واثنى العناوي على الجهود المبذولة من قبل العاملين في مركز تسلم محصول الحنطة واعتبرها مكملة لعملية الانتاج الزراعي، اسهاما في الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي.



ف.ا